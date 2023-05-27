Marc Baret Chicago'dan Heathrow üzerinden Manchester'a uçmak üzere rezervasyon yaptırmıştı ancak BBC News'e verdiği demeçte Londra havaalanında iki saatten fazla bekletilince planlarını değiştirdiğini söyleyerek "Pasaport kontrolünde tam bir kaos vardı. Gerçekten sinirlenen insanlar vardı ve birkaç kişi kuyruklardan atlamaya çalıştı, polis devreye girmek zorunda kaldı ve yolculardan biri bayıldı" dedi.