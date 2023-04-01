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İngiltere'de itfaiye çalışanları arasında zorbalık, taciz, ırkçılık, ayrımcılık uyarısı: 'Erkekler kulübü gibi'

Bağımsız kamu denetçileri İngiltere'deki 44 itfaiye ve kurtarma teşkilatını mercek altına aldı ve çalışma kültüründe ciddi sorunlar olduğu, bunların düzeltileceği mekanizmaların işletilemediği sonucuna vardı.

İngiltere'de itfaiye çalışanları arasında zorbalık, taciz, ırkçılık, ayrımcılık uyarısı: 'Erkekler kulübü gibi'
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de itfaiye ve kurtarma hizmetleri çalışanlarıyla ilgili bir soruşturma raporunda, işyeri zorbalığı, taciz ve ayrımcılık konusunda rastlanan örneklerin "buzdağının görünen kısmı olabileceği" belirtildi.

İngiltere çapında 44 bölgeden oluşan itfaiye hizmetlerinin yaklaşık dörtte birinde, çalışanların homofobi, seksizm ve ırkçılık konulu şikayetlerinin alaya alındığı, birçok çalışanın misilleme korkusuyla sorunları şikayetten kaçındığı ortaya çıktı.

İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Teftiş Kurulu gerek itfaiye ve kurtarma gerekse polis teşkilatı içinde etkinlik ve verimlilikle ilgili bağımsız denetleme yapan bir kuruluş.

Müfettişler denetimleri sırasında erkek itfaiyecilerin kadın meslektaşlarına tecavüz edeceklerini söyleyebildiği ya da üst düzeyli bir memurun, ırkçı hakaretler sarfedebildiği vakalara rastladıklarını aktarıyorlar.

Teftiş kurulundan Roy Wilsher, bulguların kendisini şoke ettiğini ve dehşete düşürdüğünü söyleyerek, bu örgütlenmeleri disiplin mevzularını ele alma konusunda kendilerine çeki düzen vermeye çağırdı.

Geçen yıl Londra ve Gloucestershire itfaiye hizmetleri bünyesinde, ırkçılık, kadın düşmanlığı ve işyeri zorbalığı şikayetlerinin artması üzerine, olağanüstü önlemler alınmıştı.

44 itfaiye ve kurtarma teşkilatı denetlendi

Teftiş Kurulu İngiltere çapında 44 itfaiye ve kurtarma teşkilatında bir "değerler ve çalışma ortamı kültürü" incelemesi yaptı ve hazırladığı raporu 2018 yılından bu yana toplanmış olan şikayetler ve verilere dayandırdı.

Raporda 44 teşkilattan 11'inde ırkçılık, homofobi ve kadın düşmanlığı şikayetleri olduğu belirtildi.

Fakat, hem bazı vakaların hala devam etmesi nedeniyle hem de şikayet edenlerin kimliğinin gizli tutulması bakımından, bunların hangi bölgeler olduğu kamuoyuna açıklanmadı.

Müfettişlerle konuşan bazı itfaiye ve kurtarma görevlilerinin, örgütü bir "erkekler kulübü" diye niteledikleri ve kendilerine zarar verilebileceği korkusuyla sorunlu davranışları şikayetten kaçındıkları aktarıldı.

Çalışanlar ayrıca eğitim sırasında yaptıkları hatalardan dolayı üstlerinin kendilerini aşağıladığını ve azarladığını da anlattılar.

Raporla ilgili konuşan Teftiş Kurulu'ndan Roy Wilsher "İtfaiyeciler çok zor işler üstlenmek zorunda kalabiliyor. Birbirlerine koşulsuz güvenebilmeleri lazım. Aynı şekilde halkın da onlara güvenebilmesi lazım. Ama bulgularımız işlerin her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Sıklıkla güven ve saygının yerini, genellikle şakalaşma diye savunulan bir aşağılama ve zorbalığın aldığını gördük" dedi.

Rapor ayrıca itfaiye teşkilatının kamu sektöründe, etnik çeşitliliğin en az temsil edildiği ve bu konuda yıllar içerisinde en az ilerleme kaydeden hizmet olduğunu da ortaya koydu.

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