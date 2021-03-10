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HaberlerDünyaSon dakika: Şoke eden cinsel taciz raporu! - Haberler
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İngiltere'de kadınların yüzde 80i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti

İngiltere'de yayımlanan bir araştırma, ülkedeki kadınların yüzde 80'inin, 18-24 yaş aralığındakilerin ise yüzde 97'sinin kamusal alanda cinsel tacize uğradığını ortaya koydu.

Son dakika: Şoke eden cinsel taciz raporu! - Haberler
HABERTURK.COM / AA

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Çalışmaları Birimi Birleşik Krallık Ofisi'nin (UN Women UK),"Güvenli kamusal alan istiyoruz" kampanyası kapsamında araştırma şirketi YouGov'a yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, yaşları 18-24 arasında değişen kadınların yüzde 97'si, tüm yaşlardaki kadınların ise yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti.

"100 KADINDAN 96'SI CİNSEL TACİZİ YETKİLİLERE BİLDİRMİYOR"

Anket şirketi YouGov'ın yaptığı ve 1000 kadının katıldığı araştırmada ayrıca cinsel taciz sorunlarını ele alma isteği ve becerisi bakımından İngiltere'de yetkililere güven duyulmadığı ortaya konuluyor.

Kadınların yüzde 96'sı yaşadıkları cinsel taciz olaylarını yetkililere bildirmediklerini, yüzde 45'i ise bildirseler de bir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.

Yeterince ciddi olmadığı düşüncesiyle bildirilmeyen tacizler arasında sarkıntılık, takip edilme, cinsel eyleme zorlanma gibi eylemler de bulunuyor.

Haberde görüşlerine yer verilen UN Women UK yöneticisi Claire Barnett, kadınların yaşadığı bu sorunun bir insan hakları krizi olduğuna dikkati çekerek, genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli değiştirdiğini, yaşlı olanların ise karanlıkta ya da kış aylarında gündüz vakti evden çıktıklarında ciddi güvenlik kaygıları taşıdığını belirtti.

"KADINLAR SİSTEME GÜVEN DUYMUYOR"

Barnett, diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda sonuçların İngiltere'ye oranla daha olumlu çıktığına işaret ederek, "Bizdeki sorun şu ki Birleşik Krallık olarak ileri seviyede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle kadınlara yönelik taciz veya şiddet olaylarıyla ilgilenmeyi unutuyoruz." ifadesini kullandı.

"Everyday Sexism Project" adlı derneğin kurucusu Laura Bates da kadınların sisteme güven duymadığını vurguladı.

Bates, İngiltere'de sokakta tacize uğrayan bir kadının "bulvar gazetelerinde aşırı tepki veren bir tip olarak" suçlandığının ve kadınların bundan dolayı taciz vakalarını bildirdiklerinde ciddiye alınmadıklarını düşünmelerinin "normal" olduğunu ifade etti.

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu TUC ile Everyday Sexism projesinin yaptığı bir araştırmada, kadınların yüzde 52'sinin işyerinde cinsel tacize maruz kaldığı, ancak sadece beşte birinin olayı bidirdiği görüldü. Bildirenlerin dörtte üçü, bildirim sonucu hiçbir şeyin değişmediğini, yüzde 16'sı ise daha kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

Bates bunun nedenini ise şöyle açıklıyor:

"Bütün bunların kökeninde, kamusal alanda kadın bedeninin kamu malı olduğu ve genç kadınların da bunu kabullenmesi düşüncesinin normalleştirilmesi yatıyor. Bunu değiştirmek istiyorsak, uygun politikalar ve basın yoluyla bu normalleştirmeyi paramparça etmek gerekiyor."

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