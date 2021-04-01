Kısıtlamalar hafifledi, her yer çöp doldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları hafifledi, her yer çöp doldu! - Haberler
ABONE OL

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları hafifledi, her yer çöp doldu!

İngiltere'de ulusal karantinanın kademeli olarak kaldırılmasıyla vatandaşların açık havada sosyalleşmesine izin verildi. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahillere ve parklara koşan vatandaşlar, hem kuralları ihlal etti, hem de çevreyi kirletti.

SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları hafifledi, her yer çöp doldu! - Haberler
Kısıtlamalar hafifledi, her yer çöp doldu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İngiltere'de Mart ayında 24 dereceye ulaşan hava sıcaklığının tadını çıkaran vatandaşlar ülkenin dört bir yanındaki parklara ve sahillere akın etti.

Ancak Daily Mail'de yer alan haberde, vatandaşlar güzel havaların tadını çıkarırken hem kısıtlamaları ihlal ettiler hem de parkları ve sahilleri çöp yığınları ile doldurdular.

Brighton, Leeds, Sheffield, Nottingham, Birmingham’daki sahiller ve parklar doluydu. Birmingham'da, görevliler öncellikle çöp toplamaları gerektiği için çim biçme işini ertelediler.

Kısıtlamaların hafifletilmesiyle insanların açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uymaları ve 6 kişiyi aşmamaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşebileceği duyurulmuştu. Ancak yetkililer bu kuralın da ihlal edildiğini aktardı.

Daily Telegraph'a konuşan bir kişi şunları söyledi: "Hükümete, altı kişi kuralını uygulamanın neredeyse imkansız hale geldiğini söyledik. Artık bir grupta her haneden 13 kişi olmak üzere 26 kişinin bir arada olduğunu görüyoruz. Bu çok, çok zorlaştırıyor. Aynı evde yaşamadıklarını nasıl kanıtlarsınız?"

İngiltere'de hafifletilen kısıtlamalarla birlikte tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açıldı ve açık alanlardaki bazı spor müsabakalarına izin verildi.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 52 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 345 bin 788'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 43 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 713'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 30 milyon 905 bin 538 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 4 milyon 108 bin 536 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 7,8'inin aşılandığı açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de 15 milyon doz Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı çöpe gitti!
DÜNYAABD'de 15 milyon doz Kovid-19 aşısı çöp oldu!
İtalya'da sıkılaştırılan koronavirüs önlemleri nisan sonuna kadar uzatıldı
DÜNYAİtalya'da sıkı Kovid-19 tedbirleri nisan sonuna dek ...
ABD'den Ukrayna'ya "Rusya'ya karşı yanınızdayız" mesajı
DÜNYAABD'den Ukrayna'ya "yanınızdayız" mesajı
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden Trump'ın politikalarını izliyor
DÜNYAZarif'ten Biden açıklaması: "Trump'ın politikalarını ...
Biden yönetiminden 2 trilyon dolarlık altyapı paketi
DÜNYABiden yönetiminden 2 trilyon dolarlık paket
BM'den "Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor" uyarısı
DÜNYABM'den Myanmar için 'iç savaş' uyarısı
Avusturya Başbakanı Kurz: Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek
DÜNYAAvusturya, Rus aşısı Sputnik V'yi sipariş edecek
ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
DÜNYAABD'de silahlı saldırı!
Fransa'da 19 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması bir ay daha uzadı
DÜNYAFransa bir ay kapanıyor
AP'den son dakika Biden iddiası: Sessizce Filistin'e yardım ediyor... - Haberler
DÜNYAAP: Biden yönetimi sessizce Filistin'e yardımları ...