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Haberler Sağlık
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İngiltere'de "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısı!

İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulundu

İngiltere'de
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AA

İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu kaydetti.

Bu kış, soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu ilaçlara talebin yüksek olduğunu aktaran Hannbeck, eczanelerdeki ilaç eksikliğinin İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hannbeck, ilaçlardaki kıtlık uyarısına rağmen insanlara panik olmamaları çağrısında bulunarak, "Eczacılar olarak hastaları mümkün olan her şekilde desteklemek ve alternatifleri denemek veya soğuk algınlığı ve grip semptomlarının nasıl yönetileceği konusunda tavsiyeler vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Susan Hopkins, dün yaptığı açıklamada, yetişkinlerin kendilerini iyi hissetmediğinde evde kalmaları veya hastalığın yayılmasını en aza indirmek için dışarı çıkarken maske takmaları uyarısında bulunmuştu.

HASTANELERDEKİ GRİP VAKALARI BİR AYDA 7 KAT ARTTI

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, bir ay önce günde 520 kişi grip nedeniyle hastanelerde tedavi görürken, geçen hafta günde 3 bin 746 kişi aynı sebepten tedavi altına alındı.

Geçen hafta hastanelerde yatan hastaların 267'si yoğun bakımda tedavi görürken, NHS, grip vakalarındaki artışın sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Geçen yıl aynı dönemde hastanelerde günde 34 grip vakasıyla karşılaşıldığı ve yatak doluluk oranının yüzde 86 olduğu kaydedilirken, bu yıl bu oranın yüzde 93'e yükseldiğine işaret edildi.

NHS Ulusal Tıp Direktörü Prof. Dr. Sir Stephen Powis, grip vakalarındaki artışa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Ne yazık ki bu son grip verileri, vakaların sadece bir ayda 7 kat artması ve Covid-19'un devam eden etkisinin sağlık personelini sert şekilde vurmasıyla 'twindemic' (Covid-19 ve grip salgınının aynı anda yaşanması) korkularımızın gerçekleştiğini gösteriyor."

Hastalanan NHS personelinin sayısı, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 artarak 52 bin 556'dan 63 bin 296'ya yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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