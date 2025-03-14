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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İngiltere'nin Dünya Kupası elemeleri kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        İngiltere'nin Dünya Kupası elemeleri kadrosu açıklandı!

        İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:17
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        İngiltere'de Rashford sürprizi
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        İngiltere Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1 Ocak 2025'te milli takımın başına geçen Alman teknik direktör Thomas Tuchel'ın ilk kadrosu belli oldu.

        Manchester United'dan geçen ocak ayında Aston Villa'ya bonservisi kiralanan Marcus Rashford, İngiltere milli takımında son olarak Mart 2024'te Brezilya'ya karşı yapılan hazırlık maçında oynadıktan sonra 1 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma çağrıldı.

        İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda, 21 Mart Cuma günü Arnavutluk ve 24 Mart Pazartesi günü Letonya'yı konuk edecek.

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        Takımın 26 kişilik kadrosu şu şekilde:

        Kaleci: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Southampton), James Trafford (Burnley)

        Defans: Dan Burn (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Jarell Quansah (Liverpool), Kyle Walker (Milan)

        Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

        Forvet: Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Münih), Marcus Rashford (Aston Villa), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)

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