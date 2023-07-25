İngiltere'de sığınmacıların kalacağı gemiye bu hafta ilk grubun yerleştirilmesi bekleniyor

5 Şurada Paylaş!









İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, halihazırda ülke genelindeki otellerde yaklaşık 51 bin sığınmacının bulunduğu ve bu durumun vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal olduğu bildirilmişti.