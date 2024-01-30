Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Filistin devletini tanıyabiliriz

        İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Filistin devletini tanıyabiliriz

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin Filistin devletini tanımayı değerlendireceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere: Filistin devletini tanıyabiliriz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülke basınında yer alan haberlere göre, Cameron, dün akşam başkent Londra'da Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı Muhafazakar Parti'nin Orta Doğu Konseyi'nin düzenlediği resepsiyonda İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuştu.

        Cameron, Orta Doğu'da barışı teşvik için Filistinlilerin "iki devletli çözüme doğru geri dönüşü olmayan ilerleme kaydedileceğini görebilecekleri siyasi ufka" sahip olmaları gerektiğini belirtti.

        "NASIL İŞLEYECEĞİNİ BELİRLEMEYE BAŞLAMALIYIZ"

        Ülkesinin, bir Filistin devletinin neye benzeyeceğini ortaya koyma sorumluluğu olduğunu söyleyen Cameron, bu devletin nelerden oluşacağını ve nasıl işleyeceğini belirlemeye başlamaları gerektiğini kaydetti.

        Cameron, "Bu gerçekleştiğinde, müttefiklerimiz ile Birleşmiş Milletler (BM) dahil bir Filistin devletinin tanınması konusunu ele alacağız. Bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olacak şeylerden biri de bu olabilir." dedi.

        REKLAM

        İngiliz Bakan, ayrıca, İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesine izin vermeye çağırdı ve hayati önem taşıyan yardımların sınırdan geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

        "SON 30 YIL İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ"

        Bakan Cameron, Son 30 yılın vatandaşlarına güvenlik sağlayamadığı gerekçesiyle İsrail için "başarısızlık öyküsü" olduğunu, ancak bu başarısızlığı kabul ederek barış ve ilerleme sağlanabileceğini aktardı.

        Cameron, "Nihayetinde bu İsrail için bir başarısızlık hikayesidir çünkü evet, büyüyen bir ekonomileri vardı, yaşam standartları yükseliyordu, savunmaya, güvenliğe, duvarlara ve diğer şeylere yatırım yaptılar ama bir devletin en çok istediği şeyi, her ailenin istediği şeyi, yani güvenliği sağlayamadılar." diye konuştu.

        FİLİSTİNLİ BÜYÜKELÇİ ZOMLOT: BU TARİHİ BİR ADIM

        Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da Cameron'ın açıklamalarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, bunun "tarihi bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Zomlot, ilk kez bir İngiltere Dışişleri Bakanının, Filistin Devleti'ni iki taraflı olarak ve BM'de tanımayı "sonuçtan ziyade barışçıl çözüme katkı" olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "İngiltere'nin Filistin devletini tanıması, hem Filistinlilerin hakkı hem de İngiltere'nin ahlaki, siyasi, hukuki ve tarihi sorumluluğudur. Uygulanması halinde Cameron Deklarasyonu, İsrail'in Filistin devleti üzerindeki veto yetkisini ortadan kaldıracak, iki devletli sonuca yönelik çabaları artıracak ve sömürgeci İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu ile Filistin halkına yapılan tarihi haksızlığı düzeltmeye başlayacaktır."

        * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        #David Cameron
        #Filistin
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?