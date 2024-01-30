İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Filistin devletini tanıyabiliriz

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Cameron, dün akşam başkent Londra'da Arap ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı Muhafazakar Parti'nin Orta Doğu Konseyi'nin düzenlediği resepsiyonda İsrail-Filistin meselesine ilişkin konuştu.

Cameron, Orta Doğu'da barışı teşvik için Filistinlilerin "iki devletli çözüme doğru geri dönüşü olmayan ilerleme kaydedileceğini görebilecekleri siyasi ufka" sahip olmaları gerektiğini belirtti.

"NASIL İŞLEYECEĞİNİ BELİRLEMEYE BAŞLAMALIYIZ" Ülkesinin, bir Filistin devletinin neye benzeyeceğini ortaya koyma sorumluluğu olduğunu söyleyen Cameron, bu devletin nelerden oluşacağını ve nasıl işleyeceğini belirlemeye başlamaları gerektiğini kaydetti. Cameron, "Bu gerçekleştiğinde, müttefiklerimiz ile Birleşmiş Milletler (BM) dahil bir Filistin devletinin tanınması konusunu ele alacağız. Bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olacak şeylerden biri de bu olabilir." dedi. REKLAM İngiliz Bakan, ayrıca, İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım girmesine izin vermeye çağırdı ve hayati önem taşıyan yardımların sınırdan geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

"SON 30 YIL İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK ÖYKÜSÜ" Bakan Cameron, Son 30 yılın vatandaşlarına güvenlik sağlayamadığı gerekçesiyle İsrail için "başarısızlık öyküsü" olduğunu, ancak bu başarısızlığı kabul ederek barış ve ilerleme sağlanabileceğini aktardı. Cameron, "Nihayetinde bu İsrail için bir başarısızlık hikayesidir çünkü evet, büyüyen bir ekonomileri vardı, yaşam standartları yükseliyordu, savunmaya, güvenliğe, duvarlara ve diğer şeylere yatırım yaptılar ama bir devletin en çok istediği şeyi, her ailenin istediği şeyi, yani güvenliği sağlayamadılar." diye konuştu.

FİLİSTİNLİ BÜYÜKELÇİ ZOMLOT: BU TARİHİ BİR ADIM Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da Cameron'ın açıklamalarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, bunun "tarihi bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Zomlot, ilk kez bir İngiltere Dışişleri Bakanının, Filistin Devleti'ni iki taraflı olarak ve BM'de tanımayı "sonuçtan ziyade barışçıl çözüme katkı" olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: "İngiltere'nin Filistin devletini tanıması, hem Filistinlilerin hakkı hem de İngiltere'nin ahlaki, siyasi, hukuki ve tarihi sorumluluğudur. Uygulanması halinde Cameron Deklarasyonu, İsrail'in Filistin devleti üzerindeki veto yetkisini ortadan kaldıracak, iki devletli sonuca yönelik çabaları artıracak ve sömürgeci İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu ile Filistin halkına yapılan tarihi haksızlığı düzeltmeye başlayacaktır." * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.