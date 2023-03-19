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İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaza kadar yeniden uygulamayı planlıyor

İngiltere, daha önce bir kere yargı kararıyla durdurulan ülkeye yasa dışı yollarla gelen düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaz ayları gelmeden yeniden uygulamaya koymayı planlıyor.

İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaza kadar yeniden uygulamayı planlıyor
AA

Sky News'in hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle Manş denizini geçerek ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısındaki artış nedeniyle İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor.

Yaza kadar planı hayata geçirmek isteyen İngiltere'de dün İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile daha önce yapılan Göç ve Ekonomik Kalkınma İşbirliği Mutabakat Zaptını genişletme kararı aldı.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülkenin küresel göç krizinin çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

İmzalanan mutabakat zaptına göre Ruanda'ya sınır dışı edilen kişilerin yeni hayatlarını kurmaları noktasında destekleneceği belirtilen açıklamada Biruta'nın ülkesinin İngiltere'den binlerce düzensiz göçmeni almaya hazır olduğunu yinelediği ifade edildi.

Açıklamada Braverman, "İnsanların Manş denizini geçerek canlarını tehlikeye attığını görmek istemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Braverman, Ruanda'nın hızlı büyüyen, güvenli bir ekonomi olduğunu da kaydetti.

Biruta da açıklamasında küresel göç kriziyle mücadele için acil ve yenilikçi bir çözüm bulunması gerektiğini savunarak, "Bu nedenlerle, bu krizi çözme kararlılığımızı paylaşan İngiltere ile çığır açan ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha yenilemekten memnuniyet duyuyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMALI TASARI

Ülkeye Manş denizi yoluyla giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırlayan İngiltere hükümeti, düzensiz göçmenleri yakalandığı anda gözaltına almayı öngörüyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecek.

İNGİLTERE'NİN RUANDA PLANI

İngiltere geçen sene hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında düzensiz göçmen ve ülkeye illegal yollarla girip sığınma talebi yapanları Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Yüksek mahkeme göçmenlerin Ruanda'ya gönderilme planını yasa dışı bularak 14 Haziran'da Ruanda'ya gitmek için havalimanında bekleyen uçağın kalkışını durdurmuştu.

Dünyada büyük tepkiler çeken Ruanda Planı ile İngiltere, Ruanda'ya göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılaması için 5 yıllık 120 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti.

İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş denizini geçmesinin ardından, sınır dışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA

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