Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen İngiltere İskoçya maçı merakla bekleniyor. Teknik direktörlüğünü Chelseali eski futbolcu Steve Clarke'ın üstlendiği turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy gösterecek. İngiltere İskoçya maçı Türkiye'de hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere İskoçya maçı bu akşam saat 21.55'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

İNGİLTERE'DE VARDY KADROYA ALINMADI

Bu yıl 10. kez katıldığı şampiyonanın tecrübeli takımları arasında yer alan ve en iyi derecesine 1968 yılında ettiği üçüncülükle ulaşan İngiltere'nin yıldız oyuncularından Leicester City'de forma giyen Jamie Vardy, şampiyonada aday kadroya bile çağrılmadı. Aday kadroda yer alan Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Elemelerde A Grubu'nu 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider unvanıyla tamamlayan İngiltere, bu maçlarda rakip ağları 37 kez sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

Elemelerde 12 gole imza atan Tottenham'da forma giyen Harry Kane, bu şampiyonada teknik direktör Gareth Southgate'ın en güvendiği isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Son katıldığı EURO 2016'ya son 16 turunda İzlanda'ya 2-1 yenilerek veda eden İngiltere'nin bu şampiyonada öne çıkması beklenen diğer yıldız oyuncusu olarak Jadon Sancho görülüyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Borussia Dortmund'da son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkati çekti.

İngiltere'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Dean Henderson (Manchester United),Sam Johnstone (West Bromwich Albion),Jordan Pickford (Everton).

Defans: Ben Chilwell (Chelsea),Conor Coady (Wolverhampton Wanderers),Reece James (Chelsea),Harry Maguire (Manchester United),Tyrone Mings (Aston Villa),Luke Shaw (Manchester United),John Stones (Manchester City),Kieran Trippier (Atletico Madrid),Kyle Walker (Manchester City).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund),Phil Foden (Manchester City),Jack Grealish (Aston Villa),Jordan Henderson (Liverpool),Mason Mount (Chelsea),Kalvin Phillips (Leeds United),Declan Rice (West Ham United),Bukayo Saka (Arsenal),Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton),Harry Kane (Tottenham),Marcus Rashford (Manchester United),Raheem Sterling (Manchester City).

İSKOÇYA 3. KEZ TURNUVADA YER ALACAK

Teknik direktörlüğünü Chelseali eski futbolcu Steve Clarke'ın üstlendiği turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İskoçya, tarihinde üçüncü kez şampiyonada boy gösterecek.

Elemelerde I Grubu'nu 5'er galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, play-off'larda İsrail ve Sırbistan'ı normal süresi eşitlikle sona eren maçların ardından penaltılar sonucunda eleyerek EURO 2020 vizesi aldı.

Daha önce katıldığı 1992 ve 1996'daki şampiyonalara grup aşamasında veda eden İskoçya'nın öne çıkan oyuncuları arasında, elemelerde 7 kez ağları sarsan Aston Villalı John McGinn ile Queens Park Rangerslı Lyndon Dykes bulunuyor.

İskoçya'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian),David Marshall (Derby County),Jon McLaughlin (Rangers)

Defans: Liam Cooper (Leeds United),Declan Gallagher (Motherwell),Grant Hanley (Norwich City),Jack Hendry (Celtic),Scott McKenna (Nottingham Forest),Stephen O'Donnell (Motherwell),Nathan Patterson (Rangers),Andy Robertson (Liverpool),Greg Taylor (Celtic),Kieran Tierney (Arsenal)

Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton),Ryan Christie (Celtic),John Fleck (Sheffield United),James Forrest (Celtic),Ryan Fraser (Newcastle United),Billy Gilmour (Chelsea),John McGinn (Aston Villa),Callum McGregor (Celtic),Scott McTominay (Manchester United),David Turnbull (Celtic)

Forvet: Che Adams (Southampton),Lyndon Dykes (Queens Park Rangers),Kevin Nisbet (Hibernian).