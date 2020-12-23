İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'daki türün İngiltere'de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

Bu varyantın İngiltere'de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka'dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtti.

Hancock varyantın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.

Buna karşı önlem olarak Güney Afrika'dan son iki hafta içinde İngiltere'ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini ifade etti.

Bu gelişmenin ardından Güney Afrika'ya yönelik seyahat sınırlamaları getirildi. Hafta sonundan itibaren de daha fazla bölgede kısıtlamalar sıkılaştırılacak.

DAHA HIZLI YAYILAN YENİ MUTASYONA RASTLANMIŞTI

Geçen hafta sonu İngiltere'de de mutasyona uğrayan yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklanmış, Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırılmış, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı.

Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edilmiş, Kasım ayında Londra'daki vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğu belirlenmişti. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.

Güney Afrika'daki bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte ülkenin bazı bölgelerinde vaka sayısında hızlı bir artışa yol açan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünü incelemeye aldıklarını duyurdu.

'GENÇLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR'

501.V2 olarak bilinen bu tür, kısa adı Kriso olan Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform liderliğindeki bir grup bilim insanı tarafından tespit edildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 varyantının virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediğini açıkladı.

Mkhize, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Bilim insanları, klinik epidemiyolog görünümde değişim olduğuna dair bulgular sunuyor. Özellikle, kronik hastalığı olmayan daha genç hastalarda hastalık oranının arttığına dikkat çekiyorlar" dedi.

Güney Afrika'daki yeni tür, Aralık ayı başında tespit edildi. Bilim insanları, virüsle ilgili yaptıkları rutin araştırmalar sırasında bir dizi mutasyon olduğunu fark etti.

İLK OLARAK EASTERN CAPE'TE GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'daki yeni tür ilk olarak Eastern Cape eyaletinde tespit edildi. Ancak daha sonra Western Cape ve Kwazulu-Natal'a da sıçradığı görüldü.

Yetkililer, ülkede ikinci dalganın görüldüğünü belirtiyor ve plaj gibi bazı büyük kamusal alanların kapatılması gibi bir dizi sıkılaştırıcı önlem alıyor.

Aynı İngiltere'ye olduğu gibi aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika ile uçuşları askıya aldı.