İngiltere Lig Kupas yarı final rövanşında Newcastle, Arsenal'i konuk ediyor. İlk etapta deplasmanda 2-0 galip gelen siyah beyazlılar, evinde skor avantajını koruyarak finale yükselmek istiyor. Öte yandan final şansını zora sokan Arsenal, Newcastle karşısında en az 3 farklı kazanmanın hesaplarını yapıyor. İki takımında karşılaşmaya as oyuncularıyla çıkması bekleniyor. Peki, Newcastle- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...