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İngiltere'de yapılan bir DNA araştırması sonucu, ülkenin başlıca tarihi anıtlarından Stonehenge'i inşa edenlerin Anadolu'dan geldikleri tespit edildi.
Londra'da yapılan DNA araştırmasında uzmanlar, İngiltere'de neolitik çağda (M.Ö 800-5500) yaşayanların kalıntılarından alınan DNA örnekleriyle, aynı dönemde Avrupa'da yaşayanların DNA örneklerini karşılaştırdı.
Araştırma sonucu, Britanya Adası'nda neolitik dönemde yerleşik olanların, Anadolu'dan yola çıkıp, İber Yarımadası üzerinden gelerek adaya yerleştikleri saptandı.
Bu halkın, M.Ö 4000 yılında Britanya'ya ulaştığı belirlendi.
Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayında yer alan araştırmada, İngiltere'ye göçün, Anadolu'dan M.Ö 6000'de başlayan büyük nüfus hareketinin bir parçası olduğu ve bu halkların Avrupa'ya tarımı getirdiği kaydedildi.
Göçten önce, Avrupa'da avcı toplayıcı küçük gruplar yaşıyordu.
Bu ilk tarım toplumundan bir grup, Tuna Nehri'ni takip edip, Orta Avrupa'ya giderken, bir başka grup Akdeniz boyunca daha batıya geçti.
DNA kanıtları, Neolotik Britanyalıların kökeninin büyük ölçüde Akdeniz rotasını ya kıyı boyunca ya da teknelerle bir adadan diğerine geçerek takip eden gruba dayandığını gösteriyor.
Araştırmacılar, Britanya'daki ilk tarım toplumları üzerinde yaptıkları DNA araştırmasında, bu halkın DNA yapısının en çok İber Yarımadası'nda (günümüz İspanya ve Portekizi) yaşayanlara benzediğini buldu.
İber Yarımadası'nda yaşayan halklar, Akdeniz boyunca göç eden grubun üyesi.
Bu insanlar, İber Yarımadası'ndan Fransa üzerinden kuzeye ilerlediler. Britanya Adası'na ise Galler ya da Güneybatı İngiltere üzerinden girmiş olabilecekleri sanılıyor.
Britanya'ya giren Neolitik çağ göçmenlerinin tarımın yanı sıra, megalit olarak bilinen dev kayalarla inşa edilen anıtları da getirdiği belirtiliyor.
Stonehenge Anıtı da bu geleneğin bir parçası.
Tarım yapan halkın M.Ö 4000 yılında geldiği dönemde, Britanya'da "batılı avcı-toplayıcı" halkların yaşıyor olmasına karşın, DNA analizi bu iki grubun pek karışmadığını gösteriyor.
İskoçya'nın batısında yaşayan bir grup dışında, avcı-toplayıcı halkın yerini Neolotik çiftçilerin aldığı ifade ediliyor.
Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nden Dr. Tom Bot, "Neolotik çiftçilerin gelmesinin ardından, yerel Britanyalı avcı-toplayıcıların izine pek rastlayamıyoruz. Bu durum, hiç karışmadıkları anlamına gelmiyor. Sadece nüfuslarının genetik bir miras bırakmak için çok küçük olduğunu gösteriyor" dedi.
Araştırmada avcı-toplayıcı halka ait DNA örnekleri de incelendi. Buna göre, o dönemin çoğu Avrupalı avcı-toplayıcı halkı gibi, bu halk esmer ve mavi gözlüydü.
Neolitik çiftçilerin ise derilerinin daha açık renkli, kahverengi gözlü ve siyah ya da koyu kahverengi saçlı olduğu belirlendi.
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