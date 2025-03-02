İngiltere'nin ev sahipliğinde Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi

İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere yerel saatle 14.00'te başlayan zirve sona erdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

Katılımcılar arasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa dışından Kanada Başbakanı Justin Trudeau yer alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak etti.

İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı Haberi Görüntüle

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Washington'da yaşanan tartışmanın ardından yapılan zirvede, toplantıya katılan bazı temsilcilerin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masaya yatırıldı.

Katılımcılar, gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı olacak önlemleri de ele aldı.

Von der Leyen, Avrupa'nın yeniden silahlanması konusunu da toplantı katılımcılarına açtığını ifade etti.

"AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN NESİLDE BİR KEZ YAŞANAN BİR AN"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu liderler zirvesini "Avrupa güvenliği için nesilde bir kez yaşanan bir an" olarak niteledi.

Starmer, çok sayıda liderin katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün buradayız çünkü Avrupa’nın güvenliği için nesilde bir kez yaşanan bir an ve hepimizin Ukrayna için iyi sonuç elde etmeye çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da barışın "sadece hak meselesi" olmadığına dikkati çeken Starmer, bunun aynı zamanda zirveye katılan "her milletin ve daha birçoklarının güvenliği için hayati önem taşıyan" bir konu olduğunu vurguladı.

PLAN DAHA SONRA ABD İLE GÖRÜŞÜLECEK

Baltık ülkeleri liderleri ile de zirve öncesi görüştüğünü ve onların da Ukrayna müzakerelerinin parçası olduğunu dile getiren Starmer, bir grup Avrupa ülkesi ile Ukrayna'nın birlikte savaşın durdurulması planı üzerinde çalışmak konusunda anlaştıklarını ve bu planı daha sonra ABD ile de görüşerek daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

Starmer, zirvede kalıcı barışın ve Ukrayna'nın gelecekte kendini savunabilecek durumda olmasının nasıl sağlanacağını ve bu ülkeye daha fazla nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını söyledi. UKRAYNA SİLAH ÜRETİMİ İÇİN İNGİLTERE İLE KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında bir kredi anlaşmasına imza atıldı. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz." REKLAM İNGİLTERE VE FRANSA, SAVAŞI BİTİRECEK BİR PLANI ÇALIŞMAK ÜZERE UKRAYNA'YLA ANLAŞTI Starmer zirve öncesi BBC’ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatarak, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu. Starmer, ayrıca Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti. İtalya Başbakanı Meloni: "Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir" Zirve öncesinde Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ikili görüşme yaptı. Meloni, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması konusunda "Batı'nın bölünmesi riskini önlememizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada İngiltere ve İtalya birleştirici bir rol oynayabilir. Ben de ABD ile Avrupa liderleri arasında bir zirve teklif ettim. Eğer ayrışırsak bu, bizi daha zayıf hale getirecektir." ifadelerini kullandı. REKLAM BAKAN FİDAN, TÜRKİYE'NİN SÜRECE SUNABİLECEĞİ KATKILARI MUHATAPLARINA AKTARACAK Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor. Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor. REKLAM TRUMP-ZELENSKİY TARTIŞMASINDAN SONRA UKRAYNA KONUSU GÜNDEMİN İLK SIRASINDA Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı. Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti. Çok sayıda Avrupalı lider tartışmanın ardından Ukrayna'ya destek paylaşımında bulunmuştu. Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenskiy, Londra'ya gelmişti. Beyaz Saray'daki tartışma sonrası Ukrayna konusu ve Londra'da yapılacak liderler zirvesi gündemin ilk sırasına yerleşmişti. NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: AVRUPALILAR AKTİF OLACAK NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşı bitirecek olası barış anlaşmasının sürdürülebilmesi için Ukrayna'da Avrupalı güçlerin "aktif olacağını" ifade etti. Rutte, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. İyi bir toplantı geçirdiklerini söyleyen Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmak için adım atma konusunda mutabık kaldığını ifade etti. Aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme konusunda da kararlı olduğunu dile getiren Rutte, "Çok iyi bir toplantıydı çünkü gördüğünüz üzere Avrupa ülkeleri öncelikle Ukrayna'nın mücadeleye devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak üzere adım atıyor." dedi.

Rutte, Finlandiya ve İngiltere'nin duyurduğu Ukrayna'ya yeni yardım paketlerinin benzerlerinin diğer Avrupa ülkelerince de yakında duyurulacağını belirtti. Savaşın bitmesi halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında konuşan Rutte, "Avrupa ülkelerinin, bir barış anlaşmasının yapılacağı ana kadar güvenlik garantileri konusunda yardımcı olmak için gerçekten hızlandıklarını görüyoruz. Açıkçası henüz bir anlaşma yok ama o an için hazırlık yapmalı ve Avrupa ülkelerinin güvenlik garantileri konusunda yardımcı olmaya istekli olduklarından emin olmalıyız." diye konuştu. Rutte, güvenlik garantileri konusunda Fransa ve İngiltere'nin inisiyatif aldığını ancak diğer Avrupa ülkelerinin de yardımcı olmaya istekli olduğunu kaydetti. ABD yönetiminin güvenlik garantilerinden önce barışın sağlanması yönündeki ifadelerine değinen Rutte, şunları kaydetti: "Amerikalılar haklı olarak, bir anlaşma olmadan önce korunması gereken bir barışa ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar ve bunu anlıyoruz. Ancak aynı zamanda, bir anlaşma ortaya çıktığında ve yapıldığında hazır olduğumuzdan emin olmalıyız. Avrupa bu anlaşmanın, bu barışın sürdürülebileceğinden emin olmak için büyük bir rol oynayacaktır." Rutte, olası barış anlaşmasının "kalıcı olmasının" önemine işaret ederek, "Eğer bir barış anlaşmasının kalıcı olmasından ve anlaşmadan sonra (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bir daha asla Ukrayna'ya saldırmaya çalışmayacağından emin olmak istiyorsanız o zaman açıkçası bu, barışın korunmasını, sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamak için Avrupalıların Ukrayna'da aktif olacağı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu. "ABD, NATO'YA VE 5.MADDEYE BAĞLI" ABD'nin güvenlik garantisinin bir parçası olmayı taahhüt edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, Trump ile "olumlu" bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Rutte, "Dolayısıyla bu tartışma devam ediyor ve haklı olarak Amerikalılar şunu söylüyor: 'Siz ateşkesi nasıl sürdüreceğinizi konuşuyorsunuz ama önce oraya ulaştığımızdan emin olmalıyız ve bu konuda haklılar. Ancak aynı zamanda hazır olduğumuzdan emin olmak için bu hazırlıkları aynı anda yürütmeliyiz." diye konuştu.