        Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, West Ham'ı konuk ediyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Peki, Arsenal- Westham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Londra derbisinin detayları...

        Giriş: 03.10.2025 - 17:40 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:40
        Premier Lig'in 7. haftası Arsenal- West Ham maçına sahne olacak. Lig'de oynadığı altı maçta dört galibiyet, birer beraberlik ve mağlübiyet alan Arsenal, West Ham karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Öte yandan oynadığı altı maçta sadece bir galibiyeti bulunan West Ham, zorlu Emirates deplasmanında sürpriz arayacak. Peki, Arsenal- West Ham maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        ARSENAL- WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?

        Londra derbisi olarak adlandırılan Arsenal- West Ham maçı 4 Ekim Cumartesi günü 17.00'de oynanacak.

        ARSENAL- WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, SAliba, Mosquera, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

        Eksikler;

        Gabriel - Şüpheli

        Madueke - Diz sakatlığı

        Havertz - Diz sakatlığı

        Hincapie - Kasık sakatlığı

        Gabriel Jesus - Çapraz bağ sakatlığı

        WEST HAM MUHTEMEL 11

        Areola, Diouf, Kilman, Mavropanos, Walker, Fernandes, Prowse, Summerville, Paqueta, Bowen, Füllkrug

        Eksikler;

        Soucek - Kırmızı kart cezalısı

        Wan Bissaka - Hastalık

