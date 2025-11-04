İngiltere Premier Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasının son maçı, Sunderland-Everton mücadelesiyle tamamlandı.

Sunderland, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Everton ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Man. City evindeki karşılaşmada, rakibi AFC Bournemouth kulübünü 3-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 19'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip AFC Bournemouth ise 18 puanda kaldı.

Liverpool, sahasında Aston Villa'yı ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 18 puana yükseldi, Aston Villa ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Chelsea, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 17'ye yükseltti.

Man United, 10. haftada konuk olduğu Nott. Forest ile berabere kaldı. 2-2 biten maçta Man United ve Nott. Forest 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 6, konuk ekip ise 17 puan ile noktaladı.

Fulham, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 3-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Brighton, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.