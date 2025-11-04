Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 10. hafta geride kaldı. Liverpool, Man. City, Man United ve Chelsea haftayı galibiyetle noktaladı. İngiltere Premier Ligi'nde 10. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 04.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasının son maçı, Sunderland-Everton mücadelesiyle tamamlandı.

        Sunderland, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Everton ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Man. City evindeki karşılaşmada, rakibi AFC Bournemouth kulübünü 3-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 19'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip AFC Bournemouth ise 18 puanda kaldı.

        Liverpool, sahasında Aston Villa'yı ağırladığı maçı 2-0 kazanarak 18 puana yükseldi, Aston Villa ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Chelsea, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 17'ye yükseltti.

        Man United, 10. haftada konuk olduğu Nott. Forest ile berabere kaldı. 2-2 biten maçta Man United ve Nott. Forest 1'er puan alırken ev sahibi ekip haftayı 6, konuk ekip ise 17 puan ile noktaladı.

        Fulham, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 3-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        Brighton, evindeki mücadelede rakibi Leeds Utd'u 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Ligin bu haftasında Cry.Palace ile Brentford karşı karşıya geldi.

        Arsenal, deplasmanda Burnley'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        West Ham, zorlu mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 3-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 10. Haftanın Sonuçları
        01.11.2025 18:00
        Fulham
        3
        Wolverhampton
        0
        İY(1-0)
        01.11.2025 18:00
        Brighton & Hove Albion
        3
        Leeds United
        0
        İY(1-0)
        01.11.2025 18:00
        Crystal Palace
        2
        Brentford
        0
        İY(1-0)
        01.11.2025 18:00
        Nottingham Forest
        2
        Manchester United
        2
        İY(0-1)
        01.11.2025 18:00
        Burnley
        0
        Arsenal
        2
        İY(0-2)
        01.11.2025 20:30
        Tottenham Hotspur
        0
        Chelsea
        1
        İY(0-1)
        01.11.2025 23:00
        Liverpool
        2
        Aston Villa
        0
        İY(1-0)
        02.11.2025 17:00
        West Ham United
        3
        Newcastle United
        1
        İY(2-1)
        02.11.2025 19:30
        Manchester City
        3
        AFC Bournemouth
        1
        İY(2-1)
        03.11.2025 23:00
        Sunderland
        1
        Everton
        1
        İY(0-1)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 10. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		10 8 1 1 25 15
        2
        Manchester City
        		10 6 1 3 19 12
        3
        Liverpool
        		10 6 0 4 18 4
        4
        Sunderland
        		10 5 3 2 18 4
        5
        AFC Bournemouth
        		10 5 3 2 18 3
        6
        Tottenham Hotspur
        		10 5 2 3 17 9
        7
        Chelsea
        		10 5 2 3 17 7
        8
        Manchester United
        		10 5 2 3 17 1
        9
        Crystal Palace
        		10 4 4 2 16 5
        10
        Brighton & Hove Albion
        		10 4 3 3 15 2
        11
        Aston Villa
        		10 4 3 3 15 -1
        12
        Brentford
        		10 4 1 5 13 -2
        13
        Newcastle United
        		10 3 3 4 12 -1
        14
        Everton
        		10 3 3 4 12 -3
        15
        Fulham
        		10 3 2 5 11 -2
        16
        Leeds United
        		10 3 2 5 11 -8
        17
        Burnley
        		10 3 1 6 10 -7
        18
        West Ham United
        		10 2 1 7 7 -11
        19
        Nottingham Forest
        		10 1 3 6 6 -12
        20
        Wolverhampton
        		10 0 2 8 2 -15

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 11. Hafta Maçları
