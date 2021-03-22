Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İngiltere savunma stratejisini değiştiriyor: 'Daha az asker, daha çok teknoloji'

İngiltere ordusunun asker sayısını daha da azaltması ama savunma stratejisinde robotlar, insansız hava araçları ve siber savaş teknolojisine ağırlık vermesi bekleniyor. Hazırlanan yeni savunma stratejisinde tank ve savaş uçağı sayısının da azaltılması beklenirken; hükümet yetkilileri savaş gemisi, denizaltı ve deniz piyadesi sayısının artacağını söylüyor.

İngiltere savunma stratejisini değiştiriyor: 'Daha az asker, daha çok teknoloji'
BBC TÜRKÇE
- PA MEDIA
İngiltere ordusu son on yıldır asker sayısını zaten aşamalı olarak 80 bin düzeyine kadar indirmişti

İngiltere ordusunun asker sayısını daha da azaltması ama savunma stratejisinde robotlar, insansız hava araçları ve siber savaş teknolojisine ağırlık vermesi bekleniyor.

Hazırlanan yeni savunma stratejisinde tank ve savaş uçağı sayısının da azaltılması beklenirken; hükümet yetkilileri savaş gemisi, denizaltı ve deniz piyadesi sayısının artacağını söylüyor.

Son yıllarda iyice azaltılan asker sayısının son değişikliklerle 70 bine düşürülmesi planlanıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace orduyla ilgili planların detaylarını bugün parlamentoda açıklayacak.

Bakan Wallace dün BBC'nin bir programında soruları yanıtlarken, planlarını, artırılmış olan savunma bütçesi üzerinden yaptığını; asker sayısının azaltılmasının, bütçenin azalması anlamına gelmediğini hatırlattı.

Wallece, "Irak'daki DAİŞ teröristlerini vurmaktan, uyuşturucu ticaretini engellemeye ya da Baltık bölgesindeki Rus saldırganlığını caydırmaya kadar, silahlı kuvvetlerimizin gücü zaten başkalarının erişemediği yerlere uzanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu dünya çapındaki faaliyetlerin yelpazesini daha da genişleteceğiz" dedi.

İngiltere hükümeti bunun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ordudan yapılan en büyük değişiklik ve yatırım planı olduğunu söylüyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İngiltere'ye yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde asker sayısının azaltılmasını eleştirdi.

- PA Media
Hükümetin kara ve hava kuvvetleri budarken Kraliyet Donanması'na ek kaynak ayıracağı anlaşılıyor

İngiltere ordusunun asker sayısı ve bütçesi

2021 yılının Ocak ayı itibarıyle İngiltere'nin düzenli ordusundaki asker sayısı 80 bin 10.

2015 yılından bu yana asker sayısının zaten 5 bin civarında azaltıldığı görülüyor.

Şimdi yapılması beklenen 10 bin askerlik yeni azaltmanın da emekli olanların yerine yenilerinin alınmaması yöntemiyle yani eritilerek yapılacağı belirtiliyor.

Ordunun yeniden yapılandırılması kapmasında Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando Gücü adıyla yeni bir birime dönüştürülmesi ve bu gücün daha önce SAS ve SBS adı verilen özel kuvvetlerin yürüttüğü görevlerin çoğunu üstlenmesi öngörülüyor.

Kraliyet Donanması'na, deniz güvenlik operasyonlarını yürütmesi, "radar altı faaliyetleri önceden saptayıp karşı hamle geliştirmek ve devletlerden gelecek tehditlere karşılık vermesi için" önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 milyon sterlinlik (276 milyon dolar) doğrudan yatırım yapılacak.

Geçen hafta ayrıca yapılan dışişleri ve savunma politikaları değerlendirme raporu ardından bakanlar, hareket kabiliyeti daha yüksek bir ordu için önemli değişiklikler yapmak gerektiğini söylediler.

Değerlendirmenin parçası olarak hükümet, İngiltere'nin elindeki nükleer savaş başlıklarının sayısını da 180'den 260'a çıkardı.

Hükümetin planında elektronik savaş ve insansız hava araçları gibi alanlara ne gibi yeni yatırımlar yapılacağı da detaylandırılacak.

Ulusal siber savaş birimi genişletilecek ve ülkenin askeri ve ticari uzay faaliyetlerini koordine edecek yeni bir uzay komutası oluşturulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'nin Bristol kentindeki protestolarda iki polis yaralandı
BBCİngiltere'nin Bristol kentindeki protestolarda iki ...
Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?
BBCHindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu ...
Nawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu kadınlara ilham veren feminist
BBCNawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu ...
Covid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli bulundu
BBCCovid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli ...
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin garip ve ayrıcalıklı dünyası - Haberler
BBCİngiltere Kraliyet Ailesi'nin garip ve ayrıcalıklı ...
Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı
BBCCovid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının ...
Tokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
BBCTokyo 2020: Olimpiyatlara yabancı seyirci alınmayacak
İzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav püskürttü
BBCİzlanda'da 900 yıldır uykuda olan volkanik sistem lav ...
İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor
BBCİngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı ...
Meksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi öldü
BBCMeksika'da polis konvoyuna saldırıda en az 13 kişi ...