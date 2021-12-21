Ayrıca, 14 ve 9 yaşındaki iki çocuğunun her birine yılda 5,6 milyon sterlin tutarında ödeme kararı da alındı. Bunlar 290 milyon sterlinlik bir garanti ile güvence altına alınacak.

Anlaşma tutarının 500 milyon sterlini aşması bekleniyor. İngiliz basını, anlaşmanın sonuçlanması halinde Prenses Haya'nın Kraliçe II. Elizabeth’ten daha zengin biri haline gelebileceğini yazdı. Kraliçe II. Elizabeth’in kişisel serveti 500 milyon sterlin civarında olarak biliniyor.