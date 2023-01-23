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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

İngiltere ve Galler'de maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve başladı. Ayrıca 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

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  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve gitti.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite ve Unison isimli sendikaların üyeleri, İngiltere ve Galler'de bugün grev başlattı.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    Unison üyelerinin grevi İngiltere'deki beş ambulans hizmetinde ve Liverpool’daki iki hastanede gerçekleştirilirken Unite üyeleri de Batı Midlands, Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Doğu Midlands bölgelerinde ve Galler'de greve gitti.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    GMB isimli sendikanın üyeleri, Batı Midlands bölgesindeki ambulans hizmetlerinde greve giderken Kuzey Batı Ambulans Servisi'ndeki GMB üyeleri de yarın grev yapacak.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    GMB isimli sendika, İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

     

     
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

    Geçen haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
  • İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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