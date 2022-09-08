İngiltere’nin yeni Kralı Charles kimdir, kaç yaşında? İngiltere Kralı Charles hayatı ve biyografisi 0:00 / 0:00

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14 Kasım 1948 tarihinde doğmuş olan Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, Galler Prensi, Cornwall Rothesay ve Edinburgh Dükü. İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. Unvanları bakımından Birleşik Krallık tarihinin görevde bulunan en yaşlı prensidir.

YAŞAMI VE EĞİTİMİ 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocukları, VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in torunları olarak dünyaya geldi. Cheam ve Gordonstoun okullarında eğitim gördü. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. Eğitim zamanını, ayrıca Avustralya'da eyalet olan Victoria'da Geelong Gramer Okulu Timbertop Kampüsü'nde geçirdi. Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının bir döneminde, Galler dili ve tarihi eğitimini Aberystwyth'de bulunan Wales University College'da aldı. 1971'den 1976 yılına kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

EVLİLİĞİ 1981 yılında İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Çift, 1996 yılında Prens'in evlilik dışı Camilla Parker Bowles ile ilişkisi nedeniyle boşandı. Prens, uzun süredir ilişkileri bulunan Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.

GÖREV VE ÇALIŞMALARI Geçmişte Britanya İmparatorluğunun sömürgesi olan ülkelerin İngiliz Milletler Topluluğu adı altında birleşmesi ile birlikte, İngiliz Kraliyeti Veliaht Prensi ve Galler Prensi olarak II.Elizabeth adına görevlerine dünyanın dört bir yanında devam ediyor. 1976 yılında "The Prince's Trust" vakfını kurdu. Birçok organizasyona Başkanlık etmeye devam etmektedir.