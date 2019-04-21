Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayan, üretim, ihracat ve katma değer için büyük öneme sahip inovasyon ekosisteminin en geniş buluşması olan etkinlik, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda TİM'in organizasyonunda İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Harbiye Oditoryum Ana Sahnesi'ndeki resmi açılış töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması bekleniliyor. Etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katılım sağlaması planlanıyor.

TİM tarafından ilk olarak 2012 yılında gerçekleştirilen etkinlikte bugüne kadar 400 bin ziyaretçi ağırlandı.

Bu yıl da dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonel isimleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir araya getirerek inovasyon odaklı konferans, sergi, atölye çalışmaları ve deneyim alanları ile inovasyonda yeni yol haritalarının ve yaklaşımların oluşturulacağı etkinlikte İnovasyon Geliştirme Programı (İnovaLig) ödül töreni de gerçekleştirilecek.

"SHAZAM" RUHU İNOVASYONA İLHAM VERECEK

İleri teknoloji üretimi yapan firmaların üst düzey yöneticileri, son dönemde ihracatta çok önemli yer tutan dizilerin yapımcı ve senaristleri, sanayide fark yaratan inovasyon liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, ana konuşmacı olarak Shazam Kurucu Ortağı Chris Barton, Estonya Eski Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves ve Medya Sanatçısı Refik Anadol'u ağırlayacak.

Ilves, "Dijital Bir Ülke İnşa Etmek" başlıklı konuşması ile inovasyonda makro politikalar alanında kapı aralayacak, Barton da endüstrilerde oyunun kuralının değişimine ilişkin fikir ve deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye İnovasyon Haftası yenilikçilik ve ekonomi bağının ele alındığı oturumlara da platform oluşturacak.

Bunların arasında sanayide inovasyonun en çok işlendiği savunma alanında "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayi" paneli ile savunma amaçlı teknolojilerin sivil uygulamalara etkisi ve global ölçekte savunma sanayisinde teknoloji tabanının gelişmesi masaya yatırılacak.

e-İHRACAT İÇİN "WORLD E-COMMERCE FORUM"

Son yıllarda sosyal hayatı büyük ölçüde şekillendiren ve yönlendiren "Hayata Dokunan İnovasyon" paneli yeni uygulamalara ışık tutacak.

"Türkiye'de İnovasyon ve Gelecek", “Dijital Dönüşümden Üretim Dönüşümüne: Sanayide Yeni Ufuklar", "İhracatın Yeni Rotası: Fiyat Rekabetinden Bilgi Rekabetine", "Finansta İnovasyon: Fintech ve Blokzincir Teknolojileri" başlıklı panellerde de rekabetin yeni unsurları, finansal sistemde yeni teknolojiler, sanayide yenilikçi uygulamalar konuşulacak.

Etkinlikte uluslararası arenada güçlü iş birlikleri kurarak Türkiye’nin üretim gücü ve kapasitesinin e-ihracat ile gelişmesine katkı sunan ulusal ve uluslararası organizasyon “World E-Commerce Forum” düzenlenecek. Söz konusu etkinlik Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirerek ekonomisinin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık yapacak.

Etkinlik "www.turkiyeinovasyonhaftasi.com"dan online kayıt ile ücretsiz ziyaret edilebilecek.