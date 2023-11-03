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        Haberler Yaşam İnşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

        İnşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat için yapılan kazı sırasında Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen yerleşke bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:05
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        Tepecik Mahallesi'nde başlatılan konut projesi çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Samsun Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

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        Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

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        Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

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        İlkadım Belediyesi tarafından koruma altına alınan alanda kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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        #Helenistik dönem
        #Roma dönemi
        #yerleşke
        #Samsun
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