İnşaat kazısından Helenistik ve Roma dönemlerine ait yerleşke çıktı

Müze arkeologları tarafından yürütülen çalışmada, Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

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Kalıntıların en önemli bölümünü ise altyapı sistemi ve su kanalı oluşturuyor. Sikke, seramik parçaları, çatı kiremit, mezar ve mimari kalıntıların bulunduğu alanın eski dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.