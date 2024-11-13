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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yüzde 38 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi yüzde 38 arttı

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 38,93 aylık ise yüzde 0,57 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:42
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        İnşaat maliyet endeksi yüzde 38 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 yükseldi.

        Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,77, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 31,56, işçilik endeksi de yüzde 56,68 artış kaydetti.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİNDE DE ARTIŞ

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,69 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AZALDI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 60,32 arttı.

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