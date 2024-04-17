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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde yıllık artış yüzde 70 - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde yıllık artış yüzde 70

        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,98 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:22
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        İnşaat maliyetinde yıllık artış yüzde 70
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        İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,98 arttı.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 68,29 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,28 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,28 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,35 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 76,02 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,85 ARTTI

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,85 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,0 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,66 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,33 arttı.

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