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Haberler İş-Yaşam İnşaat maliyetinde yükseliş trendi durdu
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İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 105,73 arttı

 İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Endeks geçen ay yüzde 106,6 artmıştı, böylelikle endekste aylardır devam eden artış trendi durdu

İnşaat maliyetinde yükseliş trendi durdu
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 117,40, aylık yüzde 4,37 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.

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