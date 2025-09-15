Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 24,1 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 24,1 arttı

        İnşaat üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış gösterdi

        15.09.2025 - 10:20
        İnşaat üretim endeksinde hızlı artış
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks temmuzda yıllık bazda yüzde 24,1 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 22,6 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi temmuzda aylık bazda, yüzde 1,9 arttı.

        Endeks, temmuzda bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 2,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,3, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 artış gösterdi.

