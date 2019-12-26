Yunanistan’dan İzmir’e kesin dönüş yapan 67 yaşındaki Naciye Özeren, eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motoru aldı.

Ancak araçları kullanamadan eşiyle Yunanistan’a göç etti. 8 yıl Atina’da yaşayan Özeren, eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir’e yerleşti ve Bodrum Milas’taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi.

İHA'nın haberine göre, iddiaya göre jet skiyi almak isteyen A.B. isimli şahıs, arsadaki sürat teknesi, deniz aracı motorları ve balıkçı teknesini de görünce tüm araçları showroomda sergilemek üzere Özeren’den tutanak karşılığında teslim aldı. Bir süre telefon üzerinden Özeren’i oyalayan şahıs, daha sonra telefon numarasını değiştirdi. İşin peşini bırakmayan Özeren, uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaştı ancak “Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım” cevabını aldı. Çaresiz bir şekilde balıkçı teknesiyle İzmir’e dönen Özeren, zanlı hakkında hukuki işlem başlattı.

'SADECE BALIKÇI TEKNESİ İLE GERİ DÖNDÜ'

Sürat teknesi, balıkçı teknesi, jet ski ve iki motorun 20 yıldır Milas’taki arsada durduğunu söyleyen Özeren, “8 yılın ardından Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Bana Türkiye’de birçok şeyin internetten satıldığını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine jet skimi satmak için internetten ilan verdim. Biri bana ulaştı. Onu Milas'taki arsama götürdüm. Orada diğer teknelerimi de gördü ve hem araçlara bakım yapmak hem de Kuşadası’nda showroomda sergilemek üzere araçları rica etti. Tutanak tutarak deniz araçlarımı teslim ettim" dedi.





"Teknelerimin evrakları hazır olmadığı için ilk etapta sadece jet skimi satmayı planlıyordum" diyen Özeren, "Şahıs da bana ‘ben teknelerin bakımını yapıp showroomda tutmak istiyorum’ dedi. Araçlarımı aldıktan bir süre sonra kendisine ulaşamamaya başladım. ‘Kalp rahatsızlığı geçirdim’, ‘Göcek’teyim’, ‘Antalya’dayım’ diye maruziyetler sıraladı. Sonra telefonunun numarasını değiştirdi. Bir şekilde ona ulaştığımda bana Bodrum’da iki motor, bir sürat teknesi ve bir jet skiyi çaldırdığını söyledi. Sadece balıkçı teknesini teslim etti” diye konuştu.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI BAĞLANTISI VAR'

Deniz araçlarının eşinin hobisi olduğunu ifade eden Özeren, şöyle konuştu: "Bu araçlar, yıllar önce eşimle kurduğumuz şirkete kayıtlı olan mallardı ve Yunanistan’a gidince hiç kullanamadık. Yıllardır arsamızda duruyordu. Eşim ileride kullanacaktı ancak maalesef vefat etti. Bu olay yaşanınca durumu hemen karakola bildirdim. Çevre esnaflardan duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı varmış. Böyle söylentiler var. Bu yüzden endişe ediyorum. Belki de bir şebeke olabilirler. Birçok kişi dolandırılmış olabilir. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum."