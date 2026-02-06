Tuba Ünsal: Özel günleri seviyorum
14 Şubat Sevgililer Günü hakkında konuşan Tuba Ünsal; "Özel günleri seviyorum. 365 gün içinde birbirimize sevdiğimizi söylemenin en anlamlı günleri" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuba Ünsal, Etiler'de bir spor salonuna girerken görüntülendi. Basın mensuplarıyla spora girmeden önce sohbet eden oyuncu; "Her gün buradayım, hem ofis gibi kullanıyorum hem de spor yapıyorum. Aklımı kaybetmemek için yapılacak en güzel şey spor yapmak" diyerek, gülümsedi.
14 Şubat Sevgililer Günü hakkında da konuşan Tuba Ünsal; "Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günleri seviyorum. 365 gün içinde birbirimize sevdiğimizi söylemenin en anlamlı günleri. Birbirimizi sevdiğimizi her zaman söyleyelim" dedi.