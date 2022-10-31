Instagram hesabında takipçi neden siliniyor?

INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Instagram kullanıcıların problemine karşılık verdi ve sorunu çözeceğini söyledi "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

INSTAGRAM HESABI NEDEN ASKIYA ALINIR?

Normal şartlarda Instagram bir hesabı askıya alırken, o hesabın bir kuralı ihlal etmiş olması gerekir. Bunun temel nedeni sürekli olarak kopya içerikler üretmek, müstehcen içerikler paylaşmak, diğer kullanıcıları rahatsız etmek gibi pek çok gerekçe bulunuyor.