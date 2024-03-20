Ancak bazı kullanıcılar gizlilik kaygıları, özel hayatlarında aldıkları karar ya da sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmak gibi çeşitli nedenlerden dolayı Instagram hesaplarını kalıcı olarak silmek ya da geçici olarak dondurmak isteyebiliyor. Veri ihlali, gizlilik kaygısı gibi çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak isteyen kullanıcılar, Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl dondurulur gibi araştırmalar yaparak kalıcı olarak silme ya da geçici olarak dondurma linklerini arıyor. İşte 2024 yılında güncel Instagram silme ve dondurma işlemi hakkında bilmeniz gerekenler.

Hesap silme ya da dondurma işlemi yaptıktan sonra işlemlerle ilgili sorularınız varsa içeriğimizin altındaki “Merak Edilenler” alanına göz atarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Öte yandan hesap silme ve kapatma ile ilgili aşağıdaki bilgileri de aklınızda tutmak isteyebilirsiniz.