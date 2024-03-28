Instagram kaç yılında kuruldu? Instagram’ı kim, ne zaman kurdu?

Sosyal medya kullanıcılarının her gün defalarca girdiği ve gününün büyük bir bölümünü harcadığı Instagram ne zaman kuruldu? İşte Instagram’ın hikâyesi…

POPÜLER UYGULAMA INSTAGRAM’IN TARİHİ

Sosyal medya kullanıcılarının çok yakından tanıdığı Instagram kaç yılında kuruldu? Instagram, ilk olarak 5 Ekim 2010’da IOS için çıkarılan ücretsiz bir fotoğraf paylaşım ve düzenleme uygulaması olarak sunulur. Kısa sürede iyi bir büyüme kazanan uygulama, içinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresi ve fotoğrafları güzelleştirmesiyle kullanıcıların gönlünü kazanır.

REKLAM

Burada paylaştıkları görsellerin Tumblr, Facebook, Twitter ve Flickr gibi diğer sosyal medya hesaplarında paylaşılması da kullanıcıların dikkatini çeker. Daha önce internet üzerinde buna benzer bir uygulamanın olmamasıyla da uygulama çok kısa sürede popüler olur. Geniş kitlelerin ulaşımıyla Instagram’ın kullanıcı oranı 1 milyon barajına ulaşır.

“EN İYİ MOBİL UYGULAMA KATEGORİSİ” ÖDÜLÜ Takvimler Ocak 2011’i gösterdiğinde Instagram uygulamasına Tech Crunch tarafından “En İyi Mobil Uygulama” kategorisinde ödül verilir. Aynı tarihlerde Instagram’ın “hashtag” özelliğini duyurması da ortalığı kasıp kavurur. Artık kullanıcılar, yalnızca arkadaşlarıyla değil, aynı etiketi kullanıp paylaşım yapan diğer kullanıcılarla da etkileşim kurabilir ve bu büyük bir heyecan yaratır. 2011 yılı, bu anlamda Instagram için oldukça verimli bir yıl olur. Yıl bitmeden Instagram, yaptığı resmî açıklamayla 15 milyon üyeye ulaştığını duyurur. Ayrıca 400 milyon fotoğraf paylaşımı da açıklanan bir diğer veri olarak dikkat çeker. REKLAM INSTAGRAM’I KİM KURDU? Peki Instagram’ı kim kurdu? Instagram uygulaması, 6 Ekim 2010’da Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulur. 2010’da bu kişiler tarafından piyasaya sürülen uygulama, yıl 2012 olduğunda çok yüksek bir ivme kazanır. Bilhassa Baracak Obama gibi ünlü kişilerin de Instagram üzerinde hesap açması uygulamanın daha popüler olmasını sağlar. Ocak 2012’de uygulama Android cihazlar için duyurulur. Sonraki süreçte uygulama Facebook’a satılır.

FACEBOOK’A SATILDIKTAN SONRAKİ DÖNEM Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, sonraki yıl olan 2013’te sponsorluk döneminin ana merkezlerinden biri olur. Küçük işletme ve butiklerin yanı sıra kurumsal markaların medya içine girmesi ve “Sponsorlu İçerik” kavramının ortaya çıkması bu yıla denk gelir. Kullanıcılar, artık haber akışlarında ilgi alanlarına özel sponsorlu içerikler görmeye başlamıştır. REKLAM 2014 yılında yapılan bir güncellemeyle uygulamada filtre kullanım oranı kullanıcı tercihlerine bırakılır. Bu da kullanıcıların kendini daha özgür hissetmesini ve uygulamanın daha fazla kullanıcıya erişmesini sağlar. Uygulamanın 2014’te sahip olduğu kullanıcı sayısı artık 400 milyondur. BOOMERANG ve LAYOUT DÖNEMİ Her yıl kullanıcıları daha fazla heyecanlandıran güncellemelere imza atan uygulama, takvimler 2015’i gösterdiğinde yeni ve coşku bir yenilik duyurur. “Layout” bunlardan biri olur. Birkaç fotoğrafın tek karede verilmesini ve paylaşılmasını sağlayan bu özellik, kullanıcıların sosyal medyada beğendikleri tüm fotoğrafı aynı anda ve tek seferde paylaşmasını sağlar. Bu kolaj yöntemi, kullanıcıların farklı bir kullanım deneyimi yaşamasını sağlamış ve bunu “Boomerang” özelliği takip etmiştir. Boomerang özelliği, kullanıcılar arasında hızla yayılır ve çok büyük bir patlama sağlar. LOGO NASIL DEĞİŞTİ? 2015 yılı sonrası, Instagram uygulamasının logosunun değişimiyle birlikte çok dikkat çeken bir dönemdir. Eski ikondan esinlenilerek oluşturulan yeni logo, kullanıcıların çok yönlü bir kamerayı algılaması hedeflenerek tasarlanır. İkonda bulunan gökkuşağı ise en dikkat çekici değişimlerden biri olur. Gradyan şeklinde Instagram’ın ayrılmaz bir parçası olan logonun yanı sıra ilerleyen dönemlerde kullanıcı arayüzü ve yazı tipinde de değişimlere gidilir. REKLAM