Instagram öküz yılı nedir? Instagram öküz yılı ne anlama geliyor? Sorusu milyonalarca kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Instagram'a gelen son güncelleme ile birlikte hikayeler kısmında Öküz Yılı ibaresini görüyoruz. Çin takvimine göre, 12 yıllık hayvan döngüsünün ikinci yılını temsil eden Öküz Yılı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

INSTAGRAM ÖKÜZ YILI NEDİR?

Öküz Yılı, 12 Hayvanlı Türk Takvimine kadar dayanan bir yıl geleneğidir. 12 Hayvanlı Türk takviminde yıllar sayılar ile değil, hayvan isimleri ile anılır. Yılların isimleri sırasıyla ud (öküz) yılı, pars yılı, tawışgan (tavşan) yılı, nek (timsah) yılı, yılan yılı, yund (at) yılı, koy (koyun) yılı, biçin (maymun) yılı, takagu (tavuk) yılı, it (köpek) yılı, tonğuz (domuz) yılıdır. Her 12 yıllık döngüye bir “müçe” denir. Ay ve günlerin ise isimleri olmayıp sayılarla ifade edilirler.

Öküz Yılı, Türk tarihinde de yakından bilinen bir takvimdir.

Kaşgarlı Mahmut’a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir:

Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı // yund (at) yılı // koy (koyun) yılı // biçin (maymun) yılı // takagu (tavuk) yılı // it yılı // tonğuz yılı.

Çin yeni yıla 12 Şubat'ta giriyor. 12 hayvanlı takvime göre hesaplanan Çin Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) olarak kabul edilen gün, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanıyor. Dolayısıyla, Öküz Yılı kutlamaları da 12 Şubat'ta başlamış oldu.