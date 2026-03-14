Inter: 1 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 14.03.2026 - 19:16 Güncelleme:
Inter'in golünü 26. dakikada Pio Esposito kaydederken; konuk takımın golü ise 83. dakikada Nikola Krstovic'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Inter 68 puana yükseldi. Atalanta ise 47 puana ulaştı.
Ligin 30. haftasında Inter deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak. Atalanta ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.
