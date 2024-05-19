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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 1 - Lazio: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 1 - Lazio: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında şampiyonluğunu garantileyen Inter, evinde Lazio'yla 1-1 berabere kaldı. 87'de Denzel Dumfries golüyle beraberliği yakalayan Inter puanını 93'e, Daichi Kamada ile golü bulan Lazio ise puanını 60'a yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 21:57
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        Şampiyon Inter, 87'de beraberliği aldı!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında şampiyon Inter, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

        Serie A'da şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu ağırladı.

        Lazio, 32. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, rakibine 87. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla Inter, 93 puana çıktı. Lazio ise 60 puanla 7. sırada yer aldı.

        Öte yandan günün diğer maçında Cagliari'ye 2-0 yenilen Sassuolo, Salernitana'nın ardından bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

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