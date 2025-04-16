Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahne bir kez daha Inter ve Bayern Münih'e ait. İlk maçı 2-1 kazanan Inter, taraftarı önünde yarı final biletini kapmak için sahaya çıkacak. Mücadelenin Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önemi var çünkü Inter’de Hakan Çalhanoğlu kaptan olarak sahada olacak. Kritik karşılaşma, futbolseverlerin "Inter- Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını beraberinde getiriyor. İşte ayrıntılar...