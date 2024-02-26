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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı!

        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:26
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        Hakan Çalhanoğlu sakatlandı!
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

        30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

        İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

        Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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