Inter-Lazio maçı için nefesler tutuldu. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndan oynanacak karşılaşma öncesinde, Inter-Lazio mücadelesinin tarihi ve maç saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Avrupa Ligi'ni zirvede tamamlayan Lazio, Inter karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, "Inter-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter-Lazio maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...