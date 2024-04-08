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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Udinese deplasmanında 90+5te kazandı - Futbol Haberleri

        Inter, Udinese deplasmanında 90+5te kazandı

        Inter, Serie A'da 31. haftanın kapanış maçında Udinese'ye konuk oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı müsabakada Inter 3 puana 90+5'te bulduğu golle uzandı. Ligin lideri Inter, bu sonuçla puanını 82'ye yükseltirken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:58
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 31. haftanın kapanış maçında Inter, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

        Bluenergy Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 40. dakikada Lazar Samardzic'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

        Inter'de 55. dakikada penaltıdan ağları sarsan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımına beraberliği getirdi.

        Mavi-siyahlı kulüp, Hakan'ın bu golüyle Serie A'da bir sezonun ilk 31 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başaran ilk takım oldu.

        Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sahneye çıkan Davide Frattesi, Inter'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

        Ligin lideri Inter, bu sonuçla puanını 82'ye yükseltirken, Udinese 28 puanla 15. sırada kaldı.

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