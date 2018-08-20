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İnternet bağımlılığı için Artvin'den İstanbul'a yürüyor

Kendisini "doğal yaşam ve hayatta kalma uzmanı" olarak tanımlayan ve daha önce birçok şirkette üst düzey yöneticilik yapan 50 yaşındaki Hamit Söylemez, özellikle gençler arasında yaygın olan internet bağımlılığına dikkat çekmek için Artvin'den İstanbul'a yürüyor

20.08.2018 - 17:17 | Güncelleme:

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası Hamit Söylemez, son dönemlerde sürekli tartışılan internet bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 54 gün önce Artvin Şavşat'tan İstanbul'a doğru yola çıktı.

"ARKADAŞLIK ŞARJ BİTENE KADAR"

Böyle bir yürüyüş yapmayı yıllar önce planladığını belirten Söylemez "Yürüyüşü anlamlandırabilme adına çok sevdiğim gençlerin yaşadığı internet bağımlılığı sorununa dikkat çekmek için bu şekilde isimlendirdim. Yol üzerinde pek çok insanla karşılaştım ve yürüyüşümün amacını anlattığımda beni desteklediklerini söylediler. Aslında bu sorun yalnızca gençlerde değil, bu kitlesel ve global bir sorun. Herkes internet üzerinden işlerini takip ediyor. Özel hayatımızda mahremiyet bırakmadık, çekmeyenler de çekenleri takip ediyor. Birbirimizin hayatına giriyoruz. İnternetteki arkadaşlık maalesef şarjınız bitene ya da internet bağlantınız kopana kadar" diye konuştu.

"BENİM ETRAFIMDA DA VAR"

İnternet bağımlılığının kendi ailesinde ve çevresinde de var olduğunu belirten Söylemez, "2 çocuk babasıyım, etrafımda arkadaşlarımın da çocuklarının ve kendilerinin bu sorunu yaşadığını görüyorum. Bu yürüyüşümle gençlere de örnek olmayı planlıyorum. Gençler internet ya da oyunlardaki hayali kahramanları taklit etmektense kendi hayallerini kurmalı diyorum ben, bunu yapan gençlerimizin sayısının artmasını ve destek olunmasını istiyorum" dedi.

"AYI VE KURTLA KARŞILAŞTIM"

54 günde Kocaeli'nin Kandıra ilçesine ulaşan Söylemez yürüyüşünü 59 günde tamamlamayı hedeflediğini söyledi. Uzun ve yorucu yolculuğunun büyük kısmının dağlık alanlarda olduğunu anlatan Söylemez "Yabani hayvanlarla karşılaştım. Ayı ve kurt çıktı yoluma ama şükürler olsun ki bir sorun yaşamadan devam ettim. Ciddi bir yağış mevsiminden sonra aşırı sıcaklara maruz kaldım. Bu yaşta böyle bir yolculuk ciddi bir risktir, toplamda 2 bin 100 kilometrelik bir yürüyüş. 54 günde toplamda bin 860 kilometre yürüyüş yaptım. 59 günün sonunda bayramın üçüncü günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki anıtın orada yolculuğumu bitireceğim" ifadelerini kullandı.

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