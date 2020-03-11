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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur (K) Duygu Karayel isimli teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından işlemleri devam eden örgüt mensubunun 2003 yılında Merkez/Trabzon ilinde öğrenci iken terör örgütüne katıldığı o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı ve katıldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama çıkartıldığı detaylar arasında yer alıyor.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim alınan Duygu Karayel jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan tutuklanan Duygu Karayel cezaevine gönderildi.