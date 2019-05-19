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İntihar mı, cinayet mi? Amine neden öldü?

DHA

Diyarbakır'da, evinde başından tabancayla vurulan Amine Çağlar (22),yaşamını yitirdi. Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde oturan Çağlar ailesinin kızları Amine Çağlar, dün akşam evde başından tabancayla vuruldu. Ailenin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, başının arkasından, enseye yakın bir noktadan yaralanan Amine Çağlar, ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak Amine Çağlar, doktorların tüm çabasına karşın, bu sabah saatlerinde kurtarılamadı.


Polis, Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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