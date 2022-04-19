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InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş’de yeni bir atama gerçekleşti. Araştırma Direktörü görevine atanan Tuğberk Çitilci, 4 Nisan 2022 tarihi itibarıyla görevine başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Portsmouth Üniversitesi ekonomi alanından mezun olan Tuğberk Çitilci, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve sonrasında aynı üniversitede Bankacılık Anabilim dalında doktoraya kabul edildi. Akademik kariyerine Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak devam eden Çiltilci, doktora alanı olan davranışsal finans, piyasa ve akademik alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Çitilci, özel sektörde uzun yıllardan beri araştırma departmanlarında yönetici olarak çalışmış ve basın yayın organlarında kurumları temsil etmiştir. Tuğberk Çitilci’nin yatırımcı psikolojisi üzerine yazılmış “Para ve Psikoloji” isimli kitabı bulunuyor. Tuğberk Çitilci, 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye Araştırma Direktörü olarak katıldı.