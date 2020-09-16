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Burslululuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere duyurdu. İşte detaylar...

2020 İOKBS BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

5 Eylül 2020'de gerçekleşen Bursluluk Sınav soruları ve cevapları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı.

BURSLULUK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını açıkladı.