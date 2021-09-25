İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrencilere duyurdu. İşte detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının 28 Eylül 2021'de meb.gov.tr adresinden duyurulacağını açıkladı.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1.Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

2.İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

3.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır.

4.Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

5.Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

6.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

7.Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

8.Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunur.

9.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10.Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.