Reklam Kurulu'nca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yayın lisansı, platform işletme izni, ilgili platformlardan yayın izni olmadan yapılan sözleşmesiz yayınların yasal olmadığı gerekçesiyle, bu doğrultuda tanıtım yapan firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Son dönemde Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi platformlardaki içerikleri internet üzerinden şifresiz yayınlayan IPTV platformlarında artış gözlemlenmekteydi. Sözkonusu bu platformlar, tüketicilerden tek seferlik aldığı ücretler karşılığında, telif ve benzeri yasal haklarınsa sahip olmadıkları içerikleri internet üzerinden sunuyorlardı.

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