Saf ipekten üretilen, kirpik aralarına teker teker uygulanan ipek kirpik son birkaç yılda oldukça popülerleşti. Azalan kirpikleri dolgunlaştıran, uzun gösteren ipek kirpiklerin bu kadar ilgi görmesiyle beraber kadınların kafasında pek çok soru işareti oluştu. İpek kirpik taktırmak isteyenler, ipek kirpik nedir? İpek kirpik nasıl takılır? İpek kirpik zararlı mıdır? İpek kirpik takınca göz makyajı yapılır mı? gibi pek çok sorunun yanıtını aradı.

İpek kirpik hakkında merak edilenleri yazımızda bir araya getirdik.

İPEK KİRPİK NEDİR?

İpek kirpik uygulaması, kirpiklerin uzun ve gür durmasını sağlayan bir yöntem. İpekten hazırlanmış olan bu takma ipek kirpikler, üst göz kapağındaki gerçek kirpiklere tek tek özel medikal yapıştırıcısı yapıştırılıyor. Kirpikler bakıma bağlı olarak 2-3 ayda tamamen dökülüyor. İpek kirpikler gerçek kirpik yapısına en fazla benzeyen ipekten yapıldığı için oldukça doğal görünüyor.

İPEK KİRPİK ACITIR MI?

İpek kirpikler teker teker yerleştirildiğinden işlem uzun sürebilir. Ancak hassasiyetinize göre hafif bir yanma hissedebilirsiniz.

DOĞAL YOLLARDAN KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ

İPEK KİRPİK ZARARLI MI?

Eğer ipek kirpik taktıracaksanız kaliteli bir merkez seçmekte fayda var. Kirpiği takmak için kullanılan yapıştırıcı kirpiğe değerse zarar verebilir.

İPEK KİRPİK BAKIMI NASIL OLUR? İPEK KİRPİK TAKINCA MAKYAJ YAPILIR MI?

İpek kirpik taktırdıktan sonra göz makyajı yapmak, rimel ve eyeliner sürmek zorlaşıyor. Çünkü makyaj temizliğinde ürünler kirpik ralarına kaçabiliyor. Bu nedenle eğer göz makyajı yapmayı seven biriyseniz ipek kirpik taktırmadan önce iki kez düşünmelisiniz.

İPEK KİRPİK UYKUDA SORUN OLUR MU?

İpek kirpik taktırdıktan sonra yüz üstü yatmak kirpiklerin yamulmasına ve şekillerinin bozulmasına sebep olabilir.

İPEK KİRPİKLE YÜZ TEMİZLİĞİ NASIL OLUR?

İpek kirpik taktırdıktan sonra yüzünüzü tabii ki yıkayabilirsiniz. Ancak makyaj temizlerken göz ve kirpik bölgesine dikkat etmelisiniz. Çünkü ipek kirpiklere sabun değmemesi gerekiyor.

İPEK KİRPİK NASIL ÇIKARTILIR?

Kalan ipek kirpiklerinizi kendiniz çıkarmaya çalışmamalısınız. Kirpiğin uygulandığı merkeze gidip çıkarttırmanız gerekiyor. Yoksa kendi kirpiklerinizle zarar verebilirsiniz.

İPEK KİRPİK NE KADAR SÜRE KULLANILIR?

Bakımını yaptırdığınız ve kurallara uyduğunuz taktirde ipek kirpikler 3 ay dayanabiliyor. Ancak kirpiklerin dökülme aşamalarında kirpikler biraz şekilsiz durabiliyor.