WATCH SERIES 10 VE AIRPODS MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı diğer modellerden biri de Watch Series 10, AirPods 4 ve Max oldu. Üç model de, 20 Eylül itibarıyla ön satışlara, 27 Eylül itibarıyla sıcak satışa başlayacak.