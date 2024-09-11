iPhone 16 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? iPhone 16'nın en dikkat çeken özelliği ve satış fiyatı
Apple, 9 Eylül'de düzenlediği ''It's GlowTime'' etkinliği ile merakla beklenen yeni Watch Series 10, AirPods Max 2 ve iPhone 16 serisini tanıttı. Etkinliğin gözdesi ise iPhone 16 modelleri oldu. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max özellikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Standart ve Plus modeli A18 işlemci ile gelirken, Pro ve Pro Max A18 Pro işlemci ile geliyor. Peki iPhone 16 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 16'nın en dikkat çeken özelliği ve Türkiye satış fiyatı…
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen lansman ile birlikte Apple Watch 10, AirPods 4 ve iPhone 16 serisini tanıttı. Yapay zeka için tasarlanmış yeni iPhone akıllı cep telefonları etkinliğin gözdesi oldu. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus A18 işlemciye sahipken Pro versiyonlarda ise A18 Pro işlemci kullanıldı. Tüm modellerin ekran boyutunda artış görüldü. Peki iPhone 16 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 16'nın en dikkat çeken özelliği ve Türkiye satış fiyatı hakkında detaylı bilgiler…
IPHONE 16 SERİSİ TANITILDI!
Amerikan teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenlenen “It’s Glowtime” etkinliği ile teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini tanıttı.
Yeni iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekti. Apple’ın CEO’su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada, iPhone 16’nın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti.
İŞTE IPHONE 16'NIN EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ
Yeni model, “Apple Intelligence” adı verilen yeni nesil yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.
Fotoğraf galerisinde aranan bir görüntüyü, sadece tanımını yazarak bulmak Apple Intelligence’la mümkün olabilecek. Posta ve mesaj bildirimleri Apple Intelligence tarafından özetlenecek. Visual Intelligence ile fotoğrafı çekilen restoran ya da etkinlik posteri ile bilgi almak mümkün olacak.
iPhone 16, 6.1 inçlik ve 6.7 inçlik Plus seçeneği ile geliyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyumdan yapılmış. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü gibi özellikler de mevcut.
IPHONE ÖZELLİKLERİ
Ekran ve Tasarım
iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran
ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor.
Kamera Sistemi
Yeni iPhone 16’nın kamera sistemi, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kameralar, düşük ışık performansını artırırken, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod gibi özellikler, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor.
Ana Kamera (Geniş Açılı): 48 MP Sony IMX903 sensör, 1/1.14" sensör boyutu, f/1.78 diyafram açıklığı, 24mm lens eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahip.
Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP, 1/2.6" sensör boyutu, 0.7um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı ve 13mm lens eşdeğeri
Telefoto Kamera (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max): 5X optik zoom, 12 MP, 1/3.06" sensör boyutu, 1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı, 120mm lens eşdeğeri ve OIS.
iPhone 16 Pro'nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi.
iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps'de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K'da 60 fps ile sınırlı.
Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps'de ProRes 4K çekim yapabilecek.
Apple'ın ayrıca "QuickTake" özelliğini 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor.
Performans ve İşlemci
iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
Depolama Seçenekleri
iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor.
Yapay Zeka ve Siri
Apple, iPhone 16’da yapay zeka özelliklerine büyük önem vermiş. Siri, OpenAI’ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.
Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.
TÜRKİYE FİYATLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ
Yeni iPhone 16 serisi, Eylül ayı sonunda Türkiye’de satışa sunulacak. Apple Türkiye sitesinde yeni modellerin tanıtılması ile birlikte güncellemeye gitti.
Global fiyat olarak en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. iPhone 16 Pro fiyatı 999 dolar olarak açıklanırken, Pro Max ise 1199 dolarlık satış etiketine sahip olacak.
iPhone 16’nın Türkiye fiyatları şöyle:
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL