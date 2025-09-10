iPhone 17 özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar? İşte iPhone 17 ailesinin öne çıkan tüm özellikleri ve satış fiyatı
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen lansman ile birlikte Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 ve iPhone 17 serisini tanıttı. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air olmak üzere 4 farklı modelle sahneye çıkan yeni iPhone akıllı cep telefonları etkinliğin gözdesi oldu. Plus modelin yerini alan iPhone 17 Air, yaklaşık 5.5 mm kalınlığıyla ultra ince bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekti. Öte yandan iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları Apple’ın resmi sitesinde açıklandı. Peki iPhone 17 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 17 ailesinin öne çıkan tüm özellikleri ve Türkiye satış fiyatı…
iPHONE 17 SERİSİ TANITILDI!
Amerikan teknoloji devi Apple, 9 Eylül’de düzenlenen “Awe Dropping” etkinliği ile teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 17 serisini tanıttı.
Etkinlikte iPhone 17 ailesinin yanı sıra AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 modelleri de tanıtıldı.
İŞTE iPHONE 17 SERİSİNİN ÖNE ÇIKAN TÜM ÖZELLİKLERİ
Apple; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve sürpriz iPhone 17 Air modellerini tanıttı.
Apple’ın “Liquid Glass” tasarım diline sahip iOS 26 ile güçlendirilen seri; özellikle kamera, ekran ve yapay zeka (Apple Intelligence) entegrasyonuyla dikkat çekiyor.
iPhone 17, önceki nesillere göre önemli güncellemelerle geliyor. 6.1 inçlik ekran, artık 6.3 inç OLED panele yükseltilmiş ve 120Hz ProMotion teknolojisiyle donatıldı. Bu da Apple’ın standart modellerde ilk kez 120Hz yenileme hızını sunması anlamına geliyor. Daha akıcı kaydırma ve animasyonlar sunan bu özellik, oyun ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. A19 çipi (3nm sürecinde üretilmiş) ile güçlendirilen cihaz, %15 daha hızlı performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor.
Kamera tarafında, 24MP ön kamera selfie kalitesini artırırken, arka tarafta 48MP ana sensör ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Yeni renk seçenekleri arasında yeşil ve mor öne çıkıyor; diğer renkler ise siyah, beyaz, çelik grisi ve açık mavi.
Ayrıca yeni iPhone serisinin tasarımında da değişime gidildi.
iPHONE 17 AIR: MARKANIN EN İNCE MODELİ!
iPhone 17 serisinin en büyük sürprizi, iPhone 17 Air. Plus modelinin yerini alan bu ultra ince cihaz, sadece 5.5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u oldu. 6.6 inç OLED ekran, ProMotion ve ince çerçevelerle geliyor.
Apple, iPhone 17 Air’i “şimdiye kadarki en ince iPhone” olarak tanıttı. 5.5 mm kalınlık (yaklaşık 0.22 inç), mevcut iPhone modellerinden yaklaşık 2 mm daha ince ve Samsung’un Galaxy S25 Edge modelinin 5.8 mm’lik profilinden bile daha ince oluşuyla öne çıkıyor. Kalınlık, dört adet üst üste konmuş bozuk para (yaklaşık 5.4 mm) ile karşılaştırılabilir. 145 gram ağırlık, titanyum-alüminyum karışımı çerçeve sayesinde elde edilmiş; bu, cihazı hem hafif hem de dayanıklı kılıyor. eSIM-only tasarım, fiziksel SIM kart yuvasını ortadan kaldırarak hem şıklığı artırıyor hem de kaybolan veya çalınan telefonlarda güvenliği yükseltiyor – fiziksel SIM kartların kolayca çıkarılabilmesi riskine karşı bir önlem.
iPhone 17 Air, 6.6 inç OLED ekran ile geliyor ve Pro modellerle aynı 120Hz ProMotion teknolojisini destekliyor. Bu, akıcı kaydırma, animasyonlar ve oyun deneyimi için standart modellerde bir ilk. İnce çerçeveler ve %25 artırılmış ekran parlaklığı, her zaman açık ekran (always-on) özelliğiyle birleşiyor. A19 Pro çipi (3nm süreci) ve 12GB RAM, iPhone 17 Pro ve Pro Max ile aynı performansı sunuyor – bu, temel iPhone 17’nin A19 çipinden daha güçlü bir işlemci. Apple Intelligence entegrasyonu, gerçek zamanlı çeviri, AI destekli fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş önerilerle cihazı akıllı bir merkeze dönüştürüyor.
Kamera: Tek Ama Güçlü
Söylentilerde iPhone 17 Air’in çift arka kamera eksikliği eleştirilmişti, ancak Apple bu endişeleri 48MP Fusion kamera sistemiyle giderdi. Bu tek lens, gelişmiş yazılım ve donanım entegrasyonuyla birden fazla lensin işlevini yerine getiriyor – geniş açı, portre ve yakın çekimlerde yüksek performans sunuyor. %56 daha büyük sensör, düşük ışıkta daha iyi çekimler sağlıyor. 24MP TrueDepth ön kamera, selfie ve video görüşmelerde netlik vadediyor. Apple, bu sistemin “birden fazla kameranın gücünü tek lenste birleştirdiğini” belirtti; etkinlikte gösterilen örnek fotoğraflar, profesyonel düzeyde kalite sundu.
Batarya: İnce Ama Dayanıklı
Batarya kapasitesi, iPhone 17 Air’in inceliği nedeniyle endişe yaratmıştı, ancak Apple etkinlikte 3.149 mAh (eSIM-only) bataryayla “tam gün kullanım” sözü verdi. Silikon anot batarya teknolojisi, enerji yoğunluğunu %15 artırarak iPhone 16 Plus’ın 3.561 mAh’sine yakın bir performans sunuyor. A19 Pro çipi ve C1 modem’in verimliliği, yoğun kullanımda bile %70 başarı oranı sağlıyor – sosyal medya, navigasyon ve fitness takibi gibi günlük işler için yeterli. Apple, batarya endişelerini gidermek için yeni MagSafe batarya aksesuarını tanıttı: Bu ince ve cepte taşınabilir batarya, iPhone 17 Air ile birlikte 40 saat video oynatma süresi sunuyor. 35W hızlı şarj (USB-C) ve 25W MagSafe kablosuz şarj da destekleniyor. Elbette bu seçenek telefonun incelik avantajını da ortadan kaldırıyor...
iPHONE 17 PRO "EN DAYANIKLI APPLE TELEFONU"
Canlı yayında açıklanan detaylar, iPhone 17 Pro’nun özellikle kamera, batarya ve tasarım alanında devrim niteliğinde yenilikler sunduğunu gösteriyor. Apple, bu modeli “şimdiye kadarki en güçlü iPhone” olarak tanımladı ve etkinliğin kendisi bile iPhone 17 Pro ile çekildi! İşte iPhone 17 Pro’nun tüm özellikleri ve öne çıkan detayları...
Alüminyum tek parça tasarımı ile şu ana kadarki en dayanıklı iPhone olarak karşımıza çıkan 17 Pro, 'seramik kalkanı' ile çizilmelere ve darbelere karşı da dayanıklılığıyla akıllı telefon severlerle buluşuyor.
TİTANYUM GÖVDEYE VEDA
iPhone 17 Pro, 6.3 inçlik OLED ProMotion ekran (120Hz yenileme hızı) ile geliyor ve Apple’ın yeni “Liquid Glass” arayüzüyle iOS 26 tarafından destekleniyor. Tasarımda radikal bir değişiklik var: yarım alüminyum-yarım cam gövde, iPhone 16'da ısınma sorunları ile gündeme gelen titanyum çerçevelere veda ederek hem dayanıklılığı artırıyor hem de kablosuz şarjı koruyor. Yeni yatay kamera adası, üçlü lens sistemini barındırıyor ve cihazın arka yüzeyinde daha geniş bir alan kaplıyor. Bu, hem estetik hem de fonksiyonel bir yenilik olarak öne çıkıyor; flash ve LiDAR sensörü, kamera adasının sağ tarafına taşınmış. Renk seçenekleri arasında naber mavisi, turuncu, siyah ve beyaz yer alıyor; özellikle naber mavisi, iOS 26’nın dinamik estetiğiyle uyumlu bir “sıvı metal” efekti sunuyor.
iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ
Ön siparişler, 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'te başlayacak ve 19 Eylül 2025 tarihinde raflardaki yerini alacak.
iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in Türkiye'deki fiyatları netleşti.
Apple’ın resmi sitesinde açıklanan iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları (KDV Dahil) şu şekilde:
iPhone 17 başlangıç fiyatı: 77.999 TL
iPhone 17 Pro başlangıç fiyatı: 107.999 TL
iPhone 17 Pro Max (256GB) başlangıç fiyatı: 119.999 TL
iPhone 17 Air (128GB) başlangıç fiyatı: 97.999 TL