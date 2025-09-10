iPhone 17 Air, 6.6 inç OLED ekran ile geliyor ve Pro modellerle aynı 120Hz ProMotion teknolojisini destekliyor. Bu, akıcı kaydırma, animasyonlar ve oyun deneyimi için standart modellerde bir ilk. İnce çerçeveler ve %25 artırılmış ekran parlaklığı, her zaman açık ekran (always-on) özelliğiyle birleşiyor. A19 Pro çipi (3nm süreci) ve 12GB RAM, iPhone 17 Pro ve Pro Max ile aynı performansı sunuyor – bu, temel iPhone 17’nin A19 çipinden daha güçlü bir işlemci. Apple Intelligence entegrasyonu, gerçek zamanlı çeviri, AI destekli fotoğraf düzenleme ve kişiselleştirilmiş önerilerle cihazı akıllı bir merkeze dönüştürüyor.

Kamera: Tek Ama Güçlü

Söylentilerde iPhone 17 Air’in çift arka kamera eksikliği eleştirilmişti, ancak Apple bu endişeleri 48MP Fusion kamera sistemiyle giderdi. Bu tek lens, gelişmiş yazılım ve donanım entegrasyonuyla birden fazla lensin işlevini yerine getiriyor – geniş açı, portre ve yakın çekimlerde yüksek performans sunuyor. %56 daha büyük sensör, düşük ışıkta daha iyi çekimler sağlıyor. 24MP TrueDepth ön kamera, selfie ve video görüşmelerde netlik vadediyor. Apple, bu sistemin “birden fazla kameranın gücünü tek lenste birleştirdiğini” belirtti; etkinlikte gösterilen örnek fotoğraflar, profesyonel düzeyde kalite sundu.

Batarya: İnce Ama Dayanıklı

Batarya kapasitesi, iPhone 17 Air’in inceliği nedeniyle endişe yaratmıştı, ancak Apple etkinlikte 3.149 mAh (eSIM-only) bataryayla “tam gün kullanım” sözü verdi. Silikon anot batarya teknolojisi, enerji yoğunluğunu %15 artırarak iPhone 16 Plus’ın 3.561 mAh’sine yakın bir performans sunuyor. A19 Pro çipi ve C1 modem’in verimliliği, yoğun kullanımda bile %70 başarı oranı sağlıyor – sosyal medya, navigasyon ve fitness takibi gibi günlük işler için yeterli. Apple, batarya endişelerini gidermek için yeni MagSafe batarya aksesuarını tanıttı: Bu ince ve cepte taşınabilir batarya, iPhone 17 Air ile birlikte 40 saat video oynatma süresi sunuyor. 35W hızlı şarj (USB-C) ve 25W MagSafe kablosuz şarj da destekleniyor. Elbette bu seçenek telefonun incelik avantajını da ortadan kaldırıyor...