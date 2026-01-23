Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenilen iPhone 18 serisine ilişkin iddialar gündeme geldi. Sızan bilgilere göre, iPhone 18 ailesinin tüm modelleri 12 GB RAM seviyesine çıkarılacak ve standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı kalkacak. Tasarım yeniliklerinde ise Pro modellerde Face ID ekran altına taşınabileceği ve ön kamera konumunun değişebileceği tahmin ediliyor. Peki, iPhone 18 serisinin ne zaman çıkacağı belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...