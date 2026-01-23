Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem iPhone 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak, tarih belli oldu mu, Apple iPhone 18 beklenen özellikleri neler?

        iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 18 serisi için beklenen özellikler neler?

        Apple'ın 2026 yılında tanıtması beklenen iPhone 18 ailesi, teknoloji dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Her yıl Eylül ayında yapılan Apple lansmanı ile yeni iPhone serisi tanıtılıyor. Bu yıl ise Apple'ın, standart iPhone modellerin lansmanını erteleyip, ilk aşamada katlanabilir iPhone'un tanıtılacağı iddia ediliyor. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak, beklenen özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 23.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:23
        1

        Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenilen iPhone 18 serisine ilişkin iddialar gündeme geldi. Sızan bilgilere göre, iPhone 18 ailesinin tüm modelleri 12 GB RAM seviyesine çıkarılacak ve standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı kalkacak. Tasarım yeniliklerinde ise Pro modellerde Face ID ekran altına taşınabileceği ve ön kamera konumunun değişebileceği tahmin ediliyor. Peki, iPhone 18 serisinin ne zaman çıkacağı belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        IPHONE 18’DE BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

        Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 hakkında bellek detayları gündeme geliyor.

        Tahminlere göre iPhone 18 serisinin iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modelleri 12 GB RAM seviyesinde olacak. Böylece standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı ortadan kalkacak.

        3

        IPHONE 18 PRO MAX’TE TASARIM YENİLİKLERİ OLACAK MI?

        iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ön tasarımda küçük değişiklikler bekleniyor.

        Face ID ekranın altına taşınırken, ön kameranın sol üst köşeye kaydırılacağı ve Dinamik Ada işlevinin yeni yerleşimde korunacağı tahmin ediliyor.

        4

        IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
